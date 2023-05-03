Engellediler

umhurıyettarihinde Nuri Killigil'den Nuri Demirağ ve Şakir Zümre'ye kadar pek çok değerli ismin projeleri engellendi. Türkiye'nin 10 bin km'lik demiryolu ağının 1250 km'lik kısmını gerçekleştirdiği için Atatürk'ün kendisine "Demirağ" soyadı verdiği Nuri Demirağ, 1936'da ilk tek motorlu uçağı üretti. Bu uçak için pek çok sipariş gelse de Demirağ'ın fabrikası için yurtdışına satışı yasaklayan kanun çıkarıldı. Uçakların ihracı engellendi. Sipariş alamayan fabrika 1944'te kapandı. Uçaklar ve makineler hurdacıya satıldı.Türk savunma sanayiinin kurucusu olarak kabul edilen Nuri Killigil, 2 Mart 1949'da sahibi olduğu silah ve mühimmat fabrikasında yaşanan ve sabotaj olduğu düşünülen patlamayla hayatını kaybetti. Cumhuriyetin ilk özel sektör savunma sanayii fabrikasını kuran Şakir Zümre de silah üretimini tamamen bırakmak zorunda bırakıldı ve fabrikası soba üretimine geçti. Cumhuriyetimizin ilk uçak mühendisi Selahattin Reşit Alan'ın tasarladığı Nu.D.36 uçağı için verilen sipariş ölümünden sonra 'Uçuşa uygun değil' denilerek iptal edildi. Vecihi Hürkuş'un uçak projelerine el konuldu. Hürkuş Havayolları'nın uçuş yapmasına izin verilmedi.