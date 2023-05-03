HDP-CHP bayrakları bir arada

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Beşyol Meydanı'nda miting gerçekleştirdi. Mitinge gelenlerin Türk bayrağının yanı sıra CHP ve HDP bayraklarını bir arada açtıkları görüldü.HDP'liler bebek katili Abdullah Öcalan ile Kobani olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş lehine sloganlar attı. Ekrem İmamoğlu, "Selo'ya özgürlük" sloganlarına "Adaletin Ekrem'i de olmaz Selahattin'i de olmaz" diyerek yanıt verdi. Bazı HDP'liler de "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan", "Apo'ya özgürlük" sloganları attı.