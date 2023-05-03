Şehit kardeşinden 7’li koalisyona HDP tepkisi: İçişleri Bakanlığı’nı mı vereceksiniz?

Geçtiğimiz yıllarda Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın kardeşi Zülküf Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
YASİN BÖRÜ'NÜN ARABYLA NASIL ÜSTÜNDEN GEÇİLDİĞİNİ BİLİYORUM
Bu olay yaşandığında Yasin Börü'nün atıldığı yerde ben vardım. Nasıl çiğnendiğini üzerinden nasıl arabayla geçildiğine ben şahidim.
Çok merak ediyorum, Gülten Kışanak'ın, Emine Ayna'nın ve Leyna Zana'nın çocukları nerede? Hangi üniversitede okuyorlar?
Şimdi bir tane zevat var, CHP'de PKK'yı savunuyor (Sezgin Tanrıkulu). Diyarbakır'da 75 denen en lüks semtte senin oğlunun kafesi var. Hadi gelen tüm Kürt gençlerine bedava çay, kahve dağıt bakayım.
KARDEŞİNİN IRAK'TAKİ MAL VARLIĞI NEREDEN GELİYOR?
Selahattin Demirtaş senin kardeşinin Irak'ta olan malını mülkünü ben biliyorum. Çık televizyonlara söyle; bir kapıcı çocuğuyken bu kadar malı mülkü nereden edindin. Bir de fakirlikten, sosyalizmden, komünizmden dem vuruyorsunuz, buyurun hadi dağıtın her şeyinizi…
Ahmet Türk Kızıltepe'nin yarısı senindir. Hadi dağıt halka fakire arazini, dağıtamazsın!
Yok kayyum atanıyormuş, kayyum politikaları yanlışmış, gelin bakalım hadi belediyeleri dolaşalım.
Cevap şu; Dağda bedelin var mı, dağda teröristin varsa belediyede işe girebilirsin.
HENDEKLER KAZDILAR BU ŞEHRİ PERİŞAN ETTİLER
Hendekleri kazdılar Sur'u kazdılar. Her yeri perişan ettiler ya bu şehrin…
Ben yine söylüyorum PKK'nın en büyük zulmü Kürtleredir.
HDP'YE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NI MI VERECEKSİNİZ?
Diyarbakır'da biz yaşıyoruz. Adamlar bahsediyor, HDP ile ittifak kuracağız diyor. Nasıl ya? HDP'yi İçişleri Bakanı mı yapacaksınız?
Benim başıma mı atacaksınız? Şehit kardeşinin başında bir terörist…
BU ÜLKE BİR AYÇİÇEK YAĞINA SATILACAK ÜLKE DEĞİL
Ama diyor ekonomi kötü o yüzden, ekonomi kötüymüş. Vatanın olmadıktan sonra ekonomin olsa ne olacak? Bir kilo patatese
geçen sene bir kilo soğana bu sene bir teneke Ayçiçek yağına bu vatanı satmayın. Bu ülke bir Ayçiçek yağına satılacak bir ülke değil.