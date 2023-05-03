Şehit kardeşinden 7’li koalisyona HDP tepkisi: İçişleri Bakanlığı’nı mı vereceksiniz?

KARDEŞİNİN IRAK'TAKİ MAL VARLIĞI NEREDEN GELİYOR?

Selahattin Demirtaş senin kardeşinin Irak'ta olan malını mülkünü ben biliyorum. Çık televizyonlara söyle; bir kapıcı çocuğuyken bu kadar malı mülkü nereden edindin. Bir de fakirlikten, sosyalizmden, komünizmden dem vuruyorsunuz, buyurun hadi dağıtın her şeyinizi…

Ahmet Türk Kızıltepe'nin yarısı senindir. Hadi dağıt halka fakire arazini, dağıtamazsın!

Yok kayyum atanıyormuş, kayyum politikaları yanlışmış, gelin bakalım hadi belediyeleri dolaşalım.

Cevap şu; Dağda bedelin var mı, dağda teröristin varsa belediyede işe girebilirsin.

HENDEKLER KAZDILAR BU ŞEHRİ PERİŞAN ETTİLER

Hendekleri kazdılar Sur'u kazdılar. Her yeri perişan ettiler ya bu şehrin…

Ben yine söylüyorum PKK'nın en büyük zulmü Kürtleredir.