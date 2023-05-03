Şehit kardeşinden 7'li koalisyona HDP tepkisi: İçişleri Bakanlığı'nı mı vereceksiniz? | Video

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın kardeşi Zülküf Yılmaz, HDP ile işbirliği yapan 7'li koalisyona sert tepki gösterdi. HDP'ye bakanlık mı vereceksiniz diyen Yılmaz, "HDP ile ittifak kuracağız diyor. Nasıl ya? HDP’ye İçişleri Bakanlığı mı vereceksiniz? Benim başıma mı atacaksınız? Şehit kardeşinin başında bir terörist…" ifadelerini kullandı.