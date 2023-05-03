Son dakika | Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"TRABZON KANDİL'DEN SEVİLMEZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu şehri de bu ülkeyi de sevmek lafla olmaz. Boş vaatlerle yalanla dolanla sevmek asla olmaz. Sevme hizmetle olur. Sevmek, enerjiden savunmaya, kendi göbeğini kesmekle olur. Sevmek, 100 yıllık hasreti dindirmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez, işte burada sevilir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ!

Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. İstiklal mücadelesini başlatanlar, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. 14 Mayıs'ta yapılan işleri yarım bırakmadan, daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon? Örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle bunları sandığa gömüyor musun Trabzon?

ZİGANA TÜNELİ AÇILIYOR!

Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır. (Yeni Zigana Tüneli) Vakitten, akaryakıttan sağlayacağı faydalar yanında Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz." Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.

Bay bay Kemal'in referansı ne? Acaba ne yapmış? Bay bay Kemal senin ne eserin var? Seni biz SSK Genel Müdürlüğü'nden tanırız.

Trabzon'a 'İlk Evim' ile 2 bin 550 konut, 'İlk Arsam' ile 500 altyapısı hazır arsa vereceğiz. Trabzon'daki 6 millet bahçesinden 3'ünü tamamlayıp hizmete açtık. Trabzon Limanı'nı yeniledik. Yat limanını şehrimize kazandırdık. Kente 3 milyar liralık tarımsal destek verdik.

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