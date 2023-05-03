Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar! | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyonun Cumhubaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına tepki gösteren Başkan Erdoğan,"Zerre kadar yüreğin varsa, Bayraktar grubuna AK Parti hükümetinin verdiği bir kuruş yoktur, sıkıyorsa çık açıkla" ifadelerini kullandı.
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