17/25 Aralık’ın FETÖ kumpası olduğu Kılıçdaroğlu’nun aklına 10 yıl sonra geldi!

GİZLENMEYE ÇALIŞILAN ALENİ KİRLİ PAZARLIK

Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrası Kandil'in partisi HDP'ye ne vadedildiği ise her iki parti tarafından ara ara itiraf edilse de net şekilde dillendirilmiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SAHTE KAYIT' HASSASİYETİ!

Öte yandan CHP Genel Başkanı ve HDP destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde seçimlerden önce kendisiyle ilgili bir takım kayıtların ortaya çıkabileceğini ifade etti ve itibar edilmemesini savundu. Kamuoyu tarafından da Kılıçdaroğlu'nun bir anda böyle bir konuyu alelacele gündeme getirmesi ilginç bulundu.

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Bu akşam da bir TV kanalında canlı yayına çıkan Kılıçdaroğlu, kendisine söz konusu iddialarıyla ilgili gelen soruya şaşkına çeviren bir cevapla karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, "17/25 Aralık Süreci'nde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar." ifadelerini kullandı. FETÖ'ye işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun "itiraf" niteliğindeki sözleri dikkat çekti.