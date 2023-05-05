17/25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğu Kılıçdaroğlu'nun aklına 10 yıl sonra geldi! | Video

14 Mayıs Genel Seçimleri sürecinde kirli pazarlıklarla gündeme gelen 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon yayınında ilginç ifadeler kullandı. Kendisi hakkında bazı kayıtların ortaya çıkacağı iddiasıyla ilgili 17/25 Aralık kumpasını örnek veren Kılıçdaroğlu “17/25 Aralık sürecinde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar.” dedi. FETÖ'yü işaret etti. Oysa Kılıçdaroğlu, şimdi kabul ettiği 17/25 Aralık dönemindeki sahte ses kayıtları ile iftiraları o dönem sahiplenmiş ve bunun üzerinden uzun süre siyaset yapmıştı.