Botanik park kaderine terk edildi

Bakırköy'de 2013 yılında 96 bin metrekarelik alana inşa edilen Botanik Park bakımsızlıktan yok olma noktasına geldi. Bakırköy Belediyesi'nin sorumluluğundaki parkın içinde bulunan tuvaletler kullanılamaz halde. Muslukları çalınmış, aynaları kırık. Kabin içleri ise mide bulandırıyor. Parktaki çöpler göze çarparken, yabani otların diz boyuna ulaştığı dikkat çekiyor. Engelli asansörü de çalışmıyor.Park içerisinde dondurma satan esnaf Cengiz Çakır (21), belediyenin ilgisizliğinden yakındı. Gelen ziyaretçilerin şikayetlerini SABAH'a anlatan Çakır, "Buraya gelenlerin ilk söylediği 'Lavaboların hali ne böyle? Tuvalete de mi giremeyeceğiz?' oluyor. Güvenlik yok. Temizlik görevlisi de yok. Her gün parkı ben temizliyorum" dedi. Parkın bakımsızlığına tepki gösteren bir vatandaş ise sosyal medya hesabından "CHP belediyeciliğine yakışan bu mu? Esenler'deki 15 Temmuz Parkı'na gidin de park nasıl olur görün" paylaşımı yaptı.