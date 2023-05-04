CHP’li meclis üyesindenden CHP’li Sarıyer Belediye Başkanına: 2024’te seni göndereceğiz

Özdemir Nisan ayı meclisinde, CHP İstanbul İl Başkanına yönelik, "Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı taklidi yapan Canan Hanımın da elindeki bilgilerle ne yapacağının takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Bir kez daha söylüyorum. İl başkanı taklidi yapıyor. Bu dosya ile ilgili yeterli bilgi var kendisinde. Onu nasıl değerlendireceğini göreceğiz. Çakma solcu mu onu da anlayacağız" ifadelerini kullandı.