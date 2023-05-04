CHP'li meclis üyesinden CHP'li Sarıyer Belediye Başkanına: "2024'te seni göndereceğiz" | Video 04.05.2023 | 13:26 CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Özdemir, ilçe meclisinde yaptığı konuşmasında Belediye Başkanı Şükrü Genç’i 2024’teki yerel seçimlerde emekliliğe uğurlayacaklarını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıyer Belediyesi Mayıs ayı meclisi 1'inci oturumu ilginç olaylara sahne oldu. Mecliste gündem dışı konuşma yapan CHP'li Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Özdemir dün mecliste yaptığı konuşmada, "1 Nisan 2024'te Sarıyerliler, Sarıyer Belediye Başkanına teşekkür edecek, onu huzur içinde emekliliğe uğurlayacak, böylece Sarıyer ve Belediye'de çalışanlar huzur bulacak" dedi.

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Konuşmasının ardından kürsüden inen İhsan Özdemir'in Nisan ayındaki mecliste CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirileri akıllara geldi.

Özdemir Nisan ayı meclisinde, CHP İstanbul İl Başkanına yönelik, "Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı taklidi yapan Canan Hanımın da elindeki bilgilerle ne yapacağının takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Bir kez daha söylüyorum. İl başkanı taklidi yapıyor. Bu dosya ile ilgili yeterli bilgi var kendisinde. Onu nasıl değerlendireceğini göreceğiz. Çakma solcu mu onu da anlayacağız" ifadelerini kullandı.