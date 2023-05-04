İYİ Partili Seyithan İzsiz, o düğüne çelenk göndermiş!

ÜLKÜCÜ FIRAT ÇARKIOĞLU'NUN KATİLİNE BURS

Öte yandan İYİ Parti İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi Sorumlusu ve Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olduğu dönemde, terör örgütü PKK'lılar tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalıp şehit olan Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ileri sürüldü. Bolu'da nisan ayında vatandaşlar İzsiz'in aday gösterilmesine ilişkin bir afiş hazırlayıp Akşener'e "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın? İP müdiresi sana yazıklar olsun" yazmıştı. Sosyal medyada ve sokaklarda İzsiz'in bir katile burs verdiği iddiasından kaynaklı vatandaşlar da tepkilerini göstermişti. İYİ Partili Seyithan İzsiz ise katili tanımadığını iddia ederek "20 yıldır burs verirken ve sosyal yardımlarda bulunurken hiç kimsenin kimliğine, etnik yapısına, inancına, cinsiyetine bakmaksızın yardımda bulunuyorum. Benim burs verme sürecim aynı şekilde hiç kimseyi ayırt etmeden devam edecektir" demişti.