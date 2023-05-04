İYİ Partili Seyithan İzsiz, o düğüne çelenk göndermiş!

İstanbul Esenyurt'ta bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen düğünde 12 Haziran 2022'de düğün sahipleri ve damatla birlikte dokuz kişi gözaltına alındı. Damat Mesut Karçık'ın ve yanındaki dokuz kişi örgüt propagandası yapmaktan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Damadın terör örgütüne üye olmaktan kaydının olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra 10 şüpheli de tahliye edildi. Skandal sloganların atıldığı, bebek katili terör elebaşına özgürlük istenen düğüne Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da çelenk gönderdiği ortaya çıkmıştı.
İYİ PARTİLİ SEYİTHAN İZSİZ DE ÇELENK GÖNDERMİŞ!
Aynı düğüne İYİ Parti İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in de çelenk gönderdiği ortaya çıktı. Düğüne dair görüntülerde çelenklerin sıra sıra dizildiği alanda sol tarafta bulunan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un çelenginin yanında İYİ Partili Seyithan İzsiz'in de çelenk gönderdiği, damat ve gelinin hemen arkasında ise çelengin görüldüğü görülüyor.
ÜLKÜCÜ FIRAT ÇARKIOĞLU'NUN KATİLİNE BURS
Öte yandan İYİ Parti İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi Sorumlusu ve Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olduğu dönemde, terör örgütü PKK'lılar tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalıp şehit olan Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ileri sürüldü. Bolu'da nisan ayında vatandaşlar İzsiz'in aday gösterilmesine ilişkin bir afiş hazırlayıp Akşener'e "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın? İP müdiresi sana yazıklar olsun" yazmıştı. Sosyal medyada ve sokaklarda İzsiz'in bir katile burs verdiği iddiasından kaynaklı vatandaşlar da tepkilerini göstermişti. İYİ Partili Seyithan İzsiz ise katili tanımadığını iddia ederek "20 yıldır burs verirken ve sosyal yardımlarda bulunurken hiç kimsenin kimliğine, etnik yapısına, inancına, cinsiyetine bakmaksızın yardımda bulunuyorum. Benim burs verme sürecim aynı şekilde hiç kimseyi ayırt etmeden devam edecektir" demişti.
KATİLİN AKRABALARININ DÜĞÜNE KATILMIŞ!
İzsiz'in burs iddiaları gündemdeki yerini korurken, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabalarının düğününe 2016 yılında katıldığı da ortaya çıkmış, bununla ilgili ise "Bu şahsın ailesi ile aynı soyadı taşıyan kimselerle toplum içerisinde yapılan sosyal etkinliklerde bulunmam gayet doğaldır" açıklamasında bulunmuştu.
ÜLKÜCÜ ŞEHİDİN BABASI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!
Şehit Fırat Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ise SABAH'a konuşarak tepkisini ortaya koymuş, "İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz, oğlumun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdi. Fırat rahmetli olduktan sonra Seyithan İzsiz, Semo'nun akrabalarının düğününe gidip göbek attı. Sonra da 'benim için önemli değil. İstediğim adama burs veririm' diye açıklama yaptı. Oğlumun katiline burs veren bir kişiyi seçileceği yerden milletvekili adayı yapan Meral Akşener, ayağını denk alsın. Nerede FETÖ'cü ve vatan haini varsa CHP ve İyi Parti'ye doldurmuşlar. CHP'nin de İyi Parti'nin de tabanlarında büyük tepki var" demişti.