Esenyurt’ta düğünü örgüt propagandasına çevirmişlerdi! Damat da örgütçü çıktı

ÖRGÜTSEL FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan incelemelerde damat Mesut Karçık'ın daha önceden de terör örgütüne üye olmak suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada şüpheliler Mesut Karçık ve iki akrabasının örgüt üyeliği kaydının olması nedeniyle yapılan eylemin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

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