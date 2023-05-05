Genel Seçimler için sayılı günler kaldı. Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı için Türk halkı 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçim süreci ise kirli pazarlıklara sahne olmaya devam ediyor.
Terör örgütü uzantısı HDP, 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açık açık ilan etmişti. İşte bu ilan ile birlikte HDP'den küstah açıklamalarda gelmeyi sürdürüyor.
"14 MAYIS'TA İMRALI'NIN KAPILARINI KIRACAĞIZ"
HDP mitinginde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz Mardin Kızıltepe'de skandal ifadeler kullandı. Aydeniz "Biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz." dedi.
"KÜRT SOYKIRIMI" DEDİ!
Aydeniz "Biliyoruz ki bu iktidar, Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt soykırımı üzerinden tüm Türkiye'yi bir zorbalıkla yönetmek istiyor, bu temelde bir politika vermiş, yaşama geçiriyor. Kürt halkının iradesini tanımıyor. Ama 14 Mayıs'ta biz bu iktidarı göndereceğiz." şeklinde konuştu.
HDP'li Saliha Aydeniz'den küstah sözler: 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz | Video
"KAPISINI PARÇA PARÇA EDECEĞİZ"
Küstah sözlerini sürdüren HDP'li Aydeniz "Bu politika, tecrit politikası üzerinden de tüm halkı tecrit altına almak istiyor. Ancak onlar da biliyorlar ki sayın Öcalan konuştuğu zaman barış öne çıkacak, sayın Öcalan konuştuğunda demokrasi gelişecek, sayın Öcalan konuştuğunda onurlu bir barış konuşacak aynı zamanda. Bu nedenle tecriti ağırlaştırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz." ifadelerini kullandı.