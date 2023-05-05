"KÜRT SOYKIRIMI" DEDİ!

Aydeniz "Biliyoruz ki bu iktidar, Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt soykırımı üzerinden tüm Türkiye'yi bir zorbalıkla yönetmek istiyor, bu temelde bir politika vermiş, yaşama geçiriyor. Kürt halkının iradesini tanımıyor. Ama 14 Mayıs'ta biz bu iktidarı göndereceğiz." şeklinde konuştu.

HDP'li Saliha Aydeniz'den küstah sözler: 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz | Video

"KAPISINI PARÇA PARÇA EDECEĞİZ"

Küstah sözlerini sürdüren HDP'li Aydeniz "Bu politika, tecrit politikası üzerinden de tüm halkı tecrit altına almak istiyor. Ancak onlar da biliyorlar ki sayın Öcalan konuştuğu zaman barış öne çıkacak, sayın Öcalan konuştuğunda demokrasi gelişecek, sayın Öcalan konuştuğunda onurlu bir barış konuşacak aynı zamanda. Bu nedenle tecriti ağırlaştırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz." ifadelerini kullandı.