HDP'li Saliha Aydeniz'den küstah sözler: 14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz | Video

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde terör örgütü PKK uzantısı HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP'den ise skandal ve son derece küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'ye bağlı DBP'nin Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz Mardin Kızıltepe mitinginde "Biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz." dedi.