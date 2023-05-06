Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Tereddüde yer vermeyecek şekilde öndeyiz

"TEREDDÜDE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE ÖNDEYİZ"

Seçim sürecindeki anketlerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, tekniğine uygun yapılan her anketin kendilerinin önde olduğuna zaten işaret ettiğini söyledi.

"Hem cumhurbaşkanlığı hem de Meclis seçimlerinde tereddüde yer vermeyecek şekilde öndeyiz." diyen Erdoğan, milletin, hizmet ve eser siyasetinin hakemliğini 21 yıldır çok iyi yaptığını, yine yapacağını vurguladı.

Erdoğan, "Vatandaşım, kimin yapıcı ve yenilikçi, kimin yıkıcı ve eskici olduğunu çok iyi görüyor." dedi.

Bu seçimlerin bir özelliğinin olduğunu dile getiren Erdoğan, büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalındığını, 11 vilayetin bu depremi yaşadığını ve deprem bölgesinin insanlarının, İstanbul, Ankara ve buna benzer birçok yerlere ister istemez göç etmek durumunda kaldığını anımsattı.

Bunun bir yerde de adeta şehirlerin boşalması demek olduğunu dile getiren Erdoğan, konteyner kentlerle de bunları mümkün olduğunca telafi etmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti. Şehirlere tekrar geri dönenlerin olduğunu, kendi evinde oyunu kullanma gayreti içinde olanların bulunduğunu belirten Erdoğan, İstanbul, Ankara, buna benzer diğer vilayetlere giden vatandaşların da oralarda kayıtlarını yapmak suretiyle oylarını kullanma gayreti içinde olacaklarını söyledi.

"BU ONLAR İÇİN ÇOK YANILTICI BİR CEVAP OLACAK"

Kamuoyu yoklamasını meydanlarda yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Meydanlar, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü adeta haykırıyor." diye konuştu.

AK Parti'nin İzmir mitingine katılan vatandaşların sayısına da dikkati çeken Erdoğan, İzmir'in, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olduğu il olduğunu anımsattı.

İzmir'de CHP'li belediyenin yaptığı bir hizmetin olup olmadığını soran Erdoğan, şöyle konuştu:

"İzmir'de de çöp, çukur, çamur, susuzluk... Körfez, şu anda rezillik, kokuyor. Kim yapacak bunu? Belediyenin yapması lazım. Peki belediye böyle bir adım attı mı? Yok. Yine İzmir dendiği zaman akla İstanbul geliyor. Niye? İstanbul-İzmir arası 7,5 saatti. Ama biz attığımız adımlarla İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. Manisa-İzmir arasında meşhur Sabuncubeli Tüneli var. Bu tüneli yaptık. Bütün bunlar benim milletimin gözünden kaçmıyor. Bindirilmiş kıtalarla yapılan mitingler değil. Tam aksine İzmir'in kendi özbeöz halkı AK Parti mitinginde her şeyini ortaya koydu. Görünen bu, tablo bu. Onlar da malum kendi ittifaklarıyla oraya toplandılar, bir araya geldiler. Fakat bu onlar için inşallah çok çok yanıltıcı bir cevap olacak."

"YALANLARIN HİÇBİRİNİ UMURSAMADIK"

Masabaşı anketlerle, sosyal medya kampanyalarıyla seçim kazanılmayacağını Kılıçdaroğlu ve avanesinin bir kez daha anlayacağını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her işi yalan dolan olan ana muhalefetin açıkladığı anketlerin de yalan olduğunu 14 Mayıs'ta halkımız görecek. Bunlar 21 yıldır her seçim öncesi kendi masabaşı anketlerinde hep birinci çıkıyorlardı. Ama hiçbir seçim sonucu öyle olmadı. Biz kendi yaptırdığımız bilimsel anketlerin sonuçlarını bildiğimiz için bu yalanların hiçbirini umursamadık. Milletimiz sandıkta hep AK Parti'ye, şahsıma teveccühle zafer kazandırdı. AK Parti çünkü gönüllerin partisi. CHP ise yalan anketlerin, algı operasyonlarının partisi.

Sosyal medyada bir video, bilmem kaç defa izlendi, diye mutlu oluyorlar. Gerçi orada da foyaları ortaya çıktı. Sahte hesaplarla sosyal medyada at koşturdukları havasını yayıyorlardı. Hesaplarını ele geçirdikleri insanların nasıl dolandırıldıkları da ayrıca utanç hanelerine yazıldı. Kurdukları düzen ortaya çıkınca tabii o rakamların hepsi çöp oldu. Tıpkı bunun gibi anket firmaları da para karşılığı bunlara mutlu olacakları sonuç veriyor."

"YAPAY SONUÇLARA KENDİLERİ DE İNANIP ATIP TUTUYORLAR"

Dijital medya üzerinden yaptırılan sahte anketlerin de bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Orada da yine trol hesaplar üzerinden kendi lehlerine sonuç çıkartıp algı yapmaya çalışıyorlar. İşin komik yanı, sonra da o sosyal medya anketlerindeki yapay sonuçlara kendileri de inanıp atıp tutuyorlar. Biraz daha sabırlı olsunlar diyorum. Bu millet esas anket sonucunu 14 Mayıs'ta verecek." dedi.

Bir gazetecinin, "Sonra da sandıktan çıkan sonuca inanmakta zorluk çekiyorlar." ifadesine karşılık Erdoğan, "Öyle, buna da şimdiden başladılar zaten. Yüksek Seçim Kurulu'nun güvenilirliğinden bahsediyorlar. Böyle saçma sapan yaklaşım olur mu?" diye konuştu.

"SANDIKTA YENİLECEKLERİNİ ANLAYINCA SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARINA SARILDILAR"

Yeni Şafak gazetesinde yer alan, CHP'nin sosyal medyadaki trol ağlarıyla seçime yönelik dezenformasyon çalışması yürüttüğü yönündeki haberin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunların anlamadıkları şu. Seçim, sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır. Sandıkta yenileceklerini anlayınca sosyal medya manipülasyonlarına sarıldılar. Özellikle de gazetenizde bu yalan tezgahını nasıl döndürdüklerini ben de bugün okudum. Bu düzenbazlığı ortaya döktüğünüz için ben sizi tebrik ediyorum. Ne yapıyorlar? Sandık güvenliğine gölge düşürmek için organizasyon kurmuşlar. Adeta yalan haber makinesi gibi üretim yapıyorlar. Sahte isimler ve fotoğraflarla hesaplar açarak sosyal medyada 40 milyon kişiye ulaşan bir şebeke kurmuşlar. Bir defa bu da yalan. Yani 40 milyon kişiye nasıl ulaşıyorsun? Bu ne demek? Anne kucağındaki çocuklar da herhalde bu 40 milyonun içindedir. Böyle bir saçmalık olur mu?

Ortada milyonlarca insan varmış gibi gözüküyor. Ancak bu hesapları sadece birkaç kişi kullanıyor. Bunlar provokasyona yol açacak her türlü fitneyi, dezenformasyonu, yalanı bu hesaplardan yapıyorlar. Hesabın fotoğrafına bakıyorsunuz bir kadın görünüyor ama gerçekte hesabı kullanan kişi erkek çıkıyor. Aynı anda bir sürü hesabı kullanıyorlar. İşleri tamamen bu. Tam bir şebeke yani. İşte sizin de haberinizde anlattığınız gibi bu trol ordusu, bay bay Kemal'e çalışıyor. Bayağı da para veriyorlar. Bunlarla güya milletin aklını karıştırmaya çalışıyorlar."

"BAY BAY KEMAL BIRAK BU İŞLERİ DE MÜCADELENİ DELİKANLICA VER"

Orman yangınlarında, depremlerde ve diğer bazı hassas dönemlerde de bu hesapların her türlü fitneyi, fesadı ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, bu hesapların, depremzede gibi davranıp insanları kandıran binlerce tweet attıklarına da işaret etti.

Erdoğan, adına "köleleştirilmiş hesaplar" denilen hesapların da yine devreye sokulduğunu söyledi.

Sosyal medyada gerçek insanların hesaplarını bir şekilde çalıp sonra da buralarda kendi propagandalarıyla ilgili paylaşımlar yapıp hesap sahibi fark etmeden onları da geri sildiklerini aktaran Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının bundan haberinin bile olmadığını anlattı.

"Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri görüyorsunuz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun adı sahtekarlık değil mi? Bunun adı hırsızlık değil mi? Bay bay Kemal bırak bu işleri de mücadeleni delikanlıca ver. Bunların ağababaları farklı ülkelerde seçimleri etkilemek için hep böyle sahte, algı operasyonları yaptılar. Yani bizim muhalefete bu aklı da dışarıdan veriyorlar. Tabii suçüstü yakalanınca bunu örtmek için kalkıyor bize kara çalıyor, benim çalışma arkadaşlarıma tehditler savuruyorlar. Halbuki hile sizde, hurda sizde, yalan, dezenformasyon sizde, algı operasyonları sizde. 'Kişi kendinden bilir işi.' derler. Bunlar, kendi kirlerini, paslarını etrafa bulaştırmaya çalışıyorlar. Ama emin olun bunu bile beceremiyorlar. Baksanıza ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Siyaseti kirlettikleri gibi sosyal medyayı da kirletiyorlar.

Biz siyasetimizi tıklanma sayıları için, sanal alemdeki etkileşim için yapmıyoruz. Biz siyaseti, gönüllere girmek, insanımızın kalbinde ve mantığında doğru şekilde yer almak için yapıyoruz. Biz büyük ve güçlü bir ülke yönettiğinin bilincinde bir siyasi partiyiz. Sosyal medyada elbette biz de varız ama CHP gibi yalanın yuva yaptığı sosyal medya hesaplarını yöneten 'bot partisi' değiliz. Burayı sadece yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattığımız bir mecra olarak görüyor, öyle de kullanıyoruz."

Yurt dışı seçmenlerin seçimlere katılımlarının yüksek olduğunu belirten Erdoğan, "Avrupa, geçen yıla göre şu anda çok farklı. Ciddi manada bir katılım şu anda yurt dışında söz konusu. Ben inanıyorum ki yurt dışındaki oy kullanımında inşallah özellikle Cumhur İttifakı'na verilecek oy, Cumhur İttifakı'na verilecek destek, bundan öncekilerle mukayese edilemeyecek derecede fazla olacak." dedi.

Muhalefetin savunma sanayisinde atılan adımlara yönelik eleştirilerinin arkasında hangi gerekçelerin bulunduğu sorusu üzerine Erdoğan, "TEKNOFEST'te toplam ziyaretçi sayısı 2,5 milyondu. Bu tabii bunları çılgına döndürüyor. Çünkü gelenlerin kahir ekseriyeti genç. Bir taraftan da diyorlar ki 'Gençler bize destek verecek'. Nerede size destek verecek? Gençler ortada. 2,5 milyon genç. Bunun nereden bakarsan bak, en az 1,5 milyonu hatta daha fazlası TEKNOFEST'e geldi." ifadesini kullandı.

Muhalefetin savunma sanayisine çılgınca saldırdığını belirten Erdoğan, İHA'ların, SİHA'ların, Akıncı'nın ve Kızılelma'nın, muhalefeti rahatsız ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Erdoğan bunun kayınpederi. Erdoğan bunlara destek veriyor'. Ben o zaman diyorum ki eğer samimiyseniz, dürüstseniz çıkın şu anda devletten Baykar grubuna verilen destek nedir bunu açıklayın. Bunu açıklayamıyorsunuz. Bu namus meselesi. Allah rahmet etsin, dünürüm bu işlerde bırakın kredi almayı, arsa noktasında dahi devletin arsalarından veya arazilerinden kesinlikle kabullenmezdi. 'Paramı veririm, ben öyle arsa sahibi olurum' derdi. Hep böyle gitmiştir. Şu anda çocuklar da öyle. Aynen babanın gittiği izden gidiyorlar."

"MESELE, TÜRKİYE'NİN KENDİ İRADESİ VE GÜCÜYLE BU BAŞARILARI KAZANIYOR OLMASI"

Muhalefetin, Atatürk Havalimanı ile ilgili attıkları adımdan da rahatsızlık duyduğuna işaret eden Erdoğan, "Orada dünyaya bir görüntü veriyoruz. Nedir bu? Savunma sanayinde biz nereden nereye geldik, bunu gösteriyoruz. Bunun yanında bir de gençliğimiz, halkımız 'Ya ben neymişim? Ya bizde bunlar da mı var'. Bunu görüyor. Bakıyorsunuz işte orada İHA, SİHA, Akıncı ve bütün bunlarla beraber şimdi zirve yapan Kaan. Şimdi onu da çıkardık. Bu da tabii TUSAŞ'ın önemli bir adımı. Bunlar niye rahatsız ediyor? Bunlar rahatsız olsa da olmasa da mesele, bir öz güven meselesidir. Bunların rahatsızlığı, yapılan işlerden değil, bu işlerin ülkemize ve milletimize kazandırdığı öz güvenden dolayıdır. Aynı işleri küresel firmalar yapsa ve bize parasıyla satsaydı emin olun hiçbirinin sesi çıkmazdı. Burada mesele, Türkiye'nin kendi iradesi ve gücüyle bu başarıları kazanıyor olmasıdır." diye konuştu.

Bu araçların artık tüm mühimmatlarının da yerli ve milli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 21 yıldır sürdürdüğü Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bütün bu kazanımların elde edildiğini dile getirdi.

Erdoğan, Havelsan, Aselsan ve Roketsan'ın ciddi manada üretimler yaptığına işaret ederek, şu görüşleri paylaştı:

"Şimdi çıkmış masanın etrafındakilerden bir tanesi, 'Ben bunlara işte destek verdim' diyor. Ne verdin? Sen ne yaptın da verdin? Çık açıkla, 'Şunu verdim' de. Baykar'a ne verdin? Havelsan, TUSAŞ bunlarla ilgili, Roketsan'la ilgili ne yaptın? Açıkla. Senin ne yaptığını bu millet çok iyi bilir. Hele hele ben çok daha iyi bilirim. Çünkü senin dün söylediğini, bugün inkar ettiğini biz iyi biliyoruz. Biz savunma sanayinde bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları CHP zihniyetinin ve FETÖ'nün engellemelerine rağmen elde ettik. Onların ne dediklerine bakmadık. Sadece yaptığımız iş milletin hayrına mı, faydasına mı olacak ona baktık. Savunma sanayi atılımlarımızın sağladığı faydaları da terörle mücadelede görüyoruz. Ama tabii savunma sanayinde attığımız her adım zor oldu. Bugün niçin çıldırıyorlar? Sen Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de gireceksin bunların inlerine, bunlar sana 'Hoş geldin' derler mi? Onun için de ne diyorlar? Bay bay Kemal açıklama yapıyor, 'S-400'ü biz gelince depoya kaldıracağız'. Kafaya bak. Bu S-400'ler nedir? Savunma sistemleri. Nasıl depoya kaldırırsın? Sana bu yetkiyi kim veriyor? Zannediyor ki bu işler böyle yolda geçerken buldum. Hayır. Zaten böyle bir imkanı benim milletim sana vermeyeceği gibi kalkıp bu tür çok çok stratejik ürünlerin elden çıkmasına da fırsat vermeyecektir."

İktidara geldiklerinde, savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranının yüzde 20 seviyesinde olduğunu anımsatan Erdoğan, bunu yüzde 80'e çıkardıklarını, bu oranı daha da artıracaklarını anlattı.

Başkan Erdoğan, 2002'de savunma sanayisinde 62 proje yürütülürken, bugün bu sayının 750'yi geçtiğini ve bu projelerin 5,5 milyar dolar olan bütçesinin de bugün 75 milyar dolar seviyesine çıktığını vurguladı.

Bunları, AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, en son hayata geçirdikleri projelerden Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın irtifa testlerinin sürdüğünü, dünyanın ilk SİHA gemisi vasfını taşıyan TCG Anadolu'nun, Denize Kuvvetleri'ne teslim edildiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIK KONUSU DAHA ÇOK ENERJİDEN KAYNAKLANIYORDU"

Erdoğan, muhalefetin ekonomi vaatleri ve Batı'nın 14 Mayıs seçimlerine verdiği öneme ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin cari açık vermesinin, daha çok enerjiden kaynaklandığını ve borçlanmanın yarısının enerjiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Bu konuyla ilgili Rusya ile farklı adımlar atıldığına ve doğal gazın Türkiye'nin en önemli borçlanma ürünü olduğuna işaret eden Erdoğan, "Tabii bu Karadeniz doğal gazı, Gabar (petrolü); bu iki önemli adım, bizi ciddi manada rahatlatacak." sözlerini sarf etti.

Türkiye'yi, ilk imzasını CHP'nin attığı IMF tuzağından kendilerinin kurtardığını belirten Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Davos'tayız. Davos'ta bu Bebecan, o da benimle beraber o zaman ve IMF Başkanıyla konuşuyoruz. Dedim ki 'Siz alacaklarınızı tahsil ediyor musunuz? 'Ediyoruz' dedi. 'Fakat siz benim görevimi de üstleniyorsunuz. Türkiye'nin başbakanı benim. Türkiye'yi ben yöneteceğim. Siz değil. Siz alacağınızı tahsil ediyorsunuz. Dolayısıyla buna devam. Ama ülkemin yönetimine, siyasi kararları almasına asla müdahale edemezsiniz' dedim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin 2013'te IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcunu sıfırladıklarını anımsatarak, o dönem 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervinin bugün 115 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Merkez Bankasının dolar rezervinin artacağına inandığını kaydeden Erdoğan, muhalefetin kendilerine "IMF'den borç alın" tavsiyesinde bulunduğunu, ancak buna başvurmadıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin şu an IMF'ye borcunun olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye önce borç sonra buyruk vermeye alışanlar, mayıs 2013'ten sonra saldırılarını artırdı. Gezi olayı, Çukur eylemleri, terör saldırıları, kur döviz saldırıları, darbe teşebbüsleri... Tüm bunlara milletimizin desteğiyle biz karşı koyduk. Bağımsız ekonomik adımlar attık. Finans sistemimizi güçlendirdik. Merkez Bankamız rekorlar kırdı. Bankacılık sistemimizin sermayesini tahkim ettik. Küresel ekonomik krize rağmen ekonomisi büyüyen birkaç ülkeden biri olduk. Tüm bunlara karşılık bay bay Kemal ne yaptı? Tekrar ekonomisi kırılgan, savunması dışa bağımlı bir ülke haline gelmemiz için kapı kapı dolaştı. İnanın bunlar boş. Kimse bay bay Kemal'e değer vermez. Neyi verecek? Adam diyor ki '300 milyar dolar getireceğim'. Ne karşılığında getiriyorsun? Tefeciler buna güya söz vermişler. Tefecilerin verdiği sözle para getirecekmiş. Bu zat biliyorsunuz, başarısızlığının kitabını yazmış birisidir. Kitap değil, broşür. SGK'nın başındayken böyle bir broşür yazdı. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımda ülkesini borçlandırma vaadiyle ortada dolaşan başka bir siyasetçi görmedim. Batı'nın 14 Mayıs seçimlerine ilgisi de buradan kaynaklanıyor. Önce borç sonra emir verecekleri aparat olarak bay bay Kemal'i seçtiler.

Makam, koltuk hırsları da koalisyon masasını birilerinin oyuncağı haline getirdi. Biz enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için attığımız adımlarda karşımızda bunları bulduk. Allah'a hamdolsun, milletimiz tüm bu adımlarımızın faydalarını görüyor, hissediyor, yaşıyor. Mesela Karadeniz gazı. Bu kaynak bizi sadece enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmayacak, enerjide üretici ülke konumuna girmemizle oluşacak refah artışı hayatın tüm alanlarına yansıyacak. Her bir vatandaşımız cebinde, mutfağında bunun faydalarını görecek. Şimdiden zaten görmeye başladı."