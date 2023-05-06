Kürtlere en büyük zulmü CHP yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde coşkulu kalabalığa hitabında önemli mesajlar verdi:1 yılın ardından yine Van'dayız. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil, dünyada gıpta ile bakılan bir şehir. Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik. Huzurumuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek.Van depreminde burada belediye başkanı HDP'liydi. Van'ı susuzluğa mahkâm etti. Ben o anda DSİ'yi görevlendirdim. Van belediye başkanı 'Gelsin devlet yapsın' dedi. Biz Van'ın susuzluğunu giderdik.'Van Denizi'nin kıyısını adeta yalılarla donattık. Belediye başkanı niye görevini yapmadı. Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu? Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizim dilimizde Türk-Kürt ayrımı yok.14 Mayıs akşamı hep birlikte bir başka güleceğiz. PKK'nın siyasi uzantıları o eski günlerin hayaliyle yaşıyorsa da o iş bitti. İstismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına sığındığını biliyorsunuz. Diyarbakır annelerinin acısını biliyorsunuz. Onları Kandil'e kimler kaçırdı biliyorsunuz. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor.Kürt kardeşlerimize her türlü zulmü yapan CHP'ye payanda oldular. CHP gelip burada miting yapamazdı. Geldiler HDP ile yaptılar. "Dişe diş kana kan" diyerek ifade ettiler. Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için sizin karşınıza getirdiklerinde bunun hesabını sormayacak mısınız? Bu Selo, benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu. Bay Bay Kemal, gelince onu çıkartacağız diyor. Biz iktidarda olduğumuz sürece benim 51 kardeşimin ölümüne neden olanlara biz içerden çık demeyiz.Yüreğimizdeki muhabbetle, heybemizdeki projelerle geldik. Bir de onlara sorun, ne getirdiniz diye sorun. CHP'sine, HDP'sine sorun. Hiçbir şey getirdikleri yok, hiçbir zaman da getirmeyecekler.Bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Baş belirsiz, meydan ıssız.Van'a 21 yılda tam 96 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Bunu katlayarak artıracağız.CHP, İyi Parti, HDP LGBT'ci. AK Parti'nin kitabında, MHP'de, Cumhur İttifakı'nda bu yok. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.BUNDAN sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Yıllarca bu petrol kuyularını betonladılar. Gabar'daki petrolü vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz.Bumasanın rotası olmadığı için nereye iterseniz oraya gidiyor. 'Direksiyonda Kılıçdaroğlu var' gibi görünüyor ama onun tek görevi mutfakta video çekmek ve kalp yapmak. Sabah kim erken kalkarsa masa o tarafa doğru gidiyor. İpin ucu başkalarının elinde olunca, bunlar kendilerine tanınan hareket alanında savruluyor. Geçmişlerini ve kendilerini inkâr pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye gittiklerini bile bilmiyorlar.85milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var? Birileri kandan, kaostan beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var.Ülkemizin terör sorununu bitirmek istediğimizde bölücü örgütün elebaşları ve onların uzantıları çözüm sürecinde uzattığımız eli ısıran değil miydi? Benim Kürt kardeşlerimin kanını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi?Van'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağından hiç şüphem yok. Demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla aradaki farkı kapatınca bunları bir telaş kapladı. Finansal tuzaklarla ekonomimizi hedef aldılar. Tüm bu saldırıları akamete uğrattık. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek. Türkiye Yüzyılı'nın ışığını söndüremeyecekler.