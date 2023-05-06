SON DAKİKA: 6’lı koalisyonun ortağı HDP’den bir skandal açıklama daha: İmralı’daki tecridi yeneceğiz...

HDP İstanbul Milletvekili Adayı Çiçek Otlu, Pervin Buldan, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk gibi isimlerin skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. 6'lı koalisyona resmi olarak katılan HDP, 14 Mayıs seçimlerine çok farklı beklentiler ile giriyor. Terörist balı Öcalan başta olmak üzere tüm teröristlerin serbest bırakılacağını söyleyen HDP'ye, 6'lı koalisyondan ise tek bir tepki gelmemesi dikkat çekiyor.