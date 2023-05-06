HDP'den bir skandal açıklama daha: "İmralı'daki tecridi yeneceğiz..." | Video

HDP İstanbul Milletvekili Adayı Çiçek Otlu yaptığı konuşmada, öldürülen teröristleri ‘şehit’ olarak tanımladı, yetmedi terörist başı Abdullah Öcalan’a özgürlük vadetti. Yine terörden tutuklu isimlerin de serbest kalacağını söyledi. Otlu, “İmralı’daki tecridi yeneceğiz” dedi.