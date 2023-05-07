Erzurum’da miting gerilimi! Bakan Soylu’dan flaş açıklama: İmamoğlu’nun hazırladığı provokasyonu açıklayacağım

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEKMEN'İN AÇIKLAMASI

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İmamoğlu önceden belirlenmeyen yerde miting yaptı" dedi.

Sekmen, İmamoğlu'nun kentteki programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 4 Mayıs'tan itibaren miting alanlarıyla ilgili yetkinin İl Seçim Kuruluna geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İl Seçim Kurulu miting yapılıp toplantı yapılacak alanları belirlemiştir. Bizim şehrimizde tanıtım yapmak üzere araç gereçlerimizi koyduğumuz bir alanı, gayri yasal olarak zorla miting alanına çevirmek istemektedir. Aslında İl Seçim Kurulu tarafından miting yapılacak alanlar belirlenmiştir. Bu vesileyle gayri yasal toplantı ve miting yapmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi, hem kamuoyunu yanıltmakta hem de korsan miting yapma peşinde koşmaktadır. Burada bizim herhangi bir yeri işgal etme, herhangi bir yeri toplantı yapmamak üzere kapatma diye bir durumumuz söz konusu değildir. Biz kendi tanıtımımızı, kendi imkanlarımızla kendi belirlediğimiz alanda yapmaktayız. Bunun dışında partisel yapılacak miting alanı bellidir."