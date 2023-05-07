Erzurum'da miting provokasyonu | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda gerginlik yaşandı. Kendisine gösterilen alan dışında miting yapmaya çalışan İmamoğlu, yaşadığı olayın ardından Erzurum halkını provokatör ilan etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "İmamoğlu önceden belirlenmeyen yerde miting yaptı" dedi.