Haberler Gündem Haberleri Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 7.5.2023 21:22 Son Güncelleme: 7.5.2023 21:49

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı

Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Kandil’in açık desteğini alarak seçime giden 7’li koalisyonun ortaklarından HDP’liler Bursa’da bir skandala daha imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı destekçileri, HDP'lilerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı

14 Mayıs'taki seçimler için artık çok kısa bir süre kaldı. Türkiye Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.

Ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olan seçimlere 7'li koalisyon, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ve Kandil'in desteğini alarak hazırlanıyor.

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı taraftarlarına çirkin saldırı | Video

HDP'LİLERDEN ÇİRKİN SALDIRI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren HDP'liler bir skandala daha imza attı.

CUMHUR İTTİFAKI DESTEKÇİLERİNİ HEDEF ALDILAR

Bursa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Adayı Mustafa Varank'ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı destekçileri, 7'li koalisyonun ortaklarından HDP'lilerin saldırısına uğradı. HDP'li saldırganların flamalarla gerçekleştirdiği çirkin saldırı anları cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
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