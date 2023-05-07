Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı taraftarlarına çirkin saldırı | Video
Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Kandil’in açık desteğini alarak seçime giden 7’li koalisyonun ortaklarından HDP’liler Bursa’da bir skandala daha imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı taraftarları, HDP'lilerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı taraftarlarına çirkin saldırı | Video 07.05.2023 | 21:11
06:36
00:07
02:39
00:31
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın İstanbul Mitingine insan seli! | Video 07.05.2023 | 19:47
02:09
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın İstanbul Mitingine insan seli! | Video 07.05.2023 | 19:47
03:27
00:26
Sabah.com.tr’ye konuşan genç: Allah onu başımızdan eksik etmesin | Video 07.05.2023 | 19:46
00:34
01:05
01:30:37
00:15
Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş: Zafer bizimdir! | Video 07.05.2023 | 18:51
00:26
00:20
00:30
00:12
01:25
03:04
06:00
00:50
Bakan Bozdağ’dan Şanlıurfa’ya TEKNOFEST müjdesi | Video 07.05.2023 | 15:16