Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı taraftarlarına çirkin saldırı | Video

Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Kandil’in açık desteğini alarak seçime giden 7’li koalisyonun ortaklarından HDP’liler Bursa’da bir skandala daha imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı taraftarları, HDP'lilerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.