Tarihi gün tarihi miting | Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bunu neden söyleyemiyor?

HDP'yi ayırıyorum. O zaten PKK'nın uzantısı. Kılıçdaroğlu çıkıp bize şunu demeli, 'Kardeşim biz kendi içimizdeyiz. Sen kimsin? Senin haddine mi kalmış bana destek vermek? Ben senin desteğini reddediyorum…'

Neden söylemiyorsun? Bunu lütfen kendilerine sorsunlar."

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10 MİLYON ENGELLİ ADINA GELDİM

Muhammed İkbal (40), "Ben buraya 10 milyon engelli adına katılıyorum. Bu 10 milyon engelinin çoğu haklarını biliyor mu bilmiyorum ama ben bildiğim için buradayım. Milyonlarca insan devletten yardım alıyor. Hasta bezinden evde bakımına kadar her şeyimiz devlet karşılıyor. Daha önce bunlar olmuyordu. Daha önce hastanenin önünden geçemezdik. Ayağım kırılmıştı. Zor bela kendimi hastaneye atmıştım. Bana bakan da doktor değil hasta bakıcıydı. O günlerden bu günlere geldik. Onun için buradayım" dedi.