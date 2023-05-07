Tarihi gün tarihi miting | Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bunu neden söyleyemiyor?

AK Parti'nin İstanbul mitingi, seçime bir hafta kala "Türkiye Sana Emanet" ana temasıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Saat 11.00 itibariyle alana girişler başladı. Tarihi güne en yakında şahitlik etmek isteyen vatandaşlar, Erdoğan'ı sahnenin en önünden izlemek için adeta birbiriyle yarıştı. Alana girişlerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar koşarak meydana akın etti.
15 Temmuz hain darbe girişiminin sembolü Atatürk Havalimanı'na gelmeye başlayan vatandaşlar A Haber ekranlarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: BUNU NEDEN SÖYLEYEMİYOR?
55 yaşındaki Meliha Çoban, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alarak seçimlere giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Çoban, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Meliha Çoban. Başakşehir'den geliyorum. Ölümüne reis diyorum. Bugün bizim patates, soğan deme günümüz değil. Eğer bizim bir vatanımız olmazsa zaten biz patates dikemeyiz. Ama vatanımız olursa saksıya diker saksıda bile büyütebiliriz. Ben 55 yaşındayım, şimdiye kadar PKK'nın çıkıp bir siyasi partiye destek verdiğini görmedim.
HDP'yi ayırıyorum. O zaten PKK'nın uzantısı. Kılıçdaroğlu çıkıp bize şunu demeli, 'Kardeşim biz kendi içimizdeyiz. Sen kimsin? Senin haddine mi kalmış bana destek vermek? Ben senin desteğini reddediyorum…'
Neden söylemiyorsun? Bunu lütfen kendilerine sorsunlar."
Yüzbinler Atatürk Havalimanı'na akın ediyor! "Kalbimiz Reis'le beraber atıyor" | Video
10 MİLYON ENGELLİ ADINA GELDİM
Muhammed İkbal (40), "Ben buraya 10 milyon engelli adına katılıyorum. Bu 10 milyon engelinin çoğu haklarını biliyor mu bilmiyorum ama ben bildiğim için buradayım. Milyonlarca insan devletten yardım alıyor. Hasta bezinden evde bakımına kadar her şeyimiz devlet karşılıyor. Daha önce bunlar olmuyordu. Daha önce hastanenin önünden geçemezdik. Ayağım kırılmıştı. Zor bela kendimi hastaneye atmıştım. Bana bakan da doktor değil hasta bakıcıydı. O günlerden bu günlere geldik. Onun için buradayım" dedi.
ERDOĞAN SEVGİSİ İÇİN BURADAYIM
Kenan Bilgin, "Erdoğan için buradayız. Hava sıcak ve basık olmasına rağmen Erdoğan sevgimizden sabahın erken saatlerinde daha alan dolmadan geldik. Yerimizi aldık. Erdoğan için buradayız" ifadelerini kullandı.
ENGELLİLERE VEİRLEN ÖNEM ERDOĞAN DÖNEMİNDE ARTTI
Necla Özyılmaz, "Erken saatte geldim. Ben engelliyim. Normalde engelliler için özel yer olduğunu bilmiyordum. Ama mutluyuz. Çok özel hissettik kendimizi. Ortopedik hastayız. Engellilere verilen hizmet Erdoğan döneminde arttı. Erdoğan başardı. Allah bin kere razı olsun. Bize her yerde kapı açıldı. Her yere rahat bir şekilde girip çıkıyoruz." diye konuştu.