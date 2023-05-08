Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona sert tepki: Provokasyonlarıyla olay çıkarıyorlar!

Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkartan Edirne'nin desteği olduktan sonra biz yedi düvele meydan okuruz. Medeniyetimizin eserlerinin yeşerdiği Edirne'de şairleriyle, alimleriyle dünyaya medeniyet dersi veren Edirne'yle ruhumuzu destekledik.

"YURT DIŞINA KAÇAN FETÖ'CÜLER CHP'NIN REKLAM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYOR"

CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor: 'Dişe diş kana kan' diye slogan atıyor, destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan 51 vatandaşımızın kanı olan Selo Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağdırıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nın reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupasından Amerikasına her gün destek yağıyor. Bölcülere dönüp 'siz kim oluyorsunuz da oy istiyorsunuz' diyen oldu mu? Yabancı medyaya dönüp 'bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü?