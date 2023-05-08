Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona sert tepki: Provokasyonlarıyla olay çıkarıyorlar!

14 Mayıs seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan miting turlarına hız kesmeden devam ediyor.
Başkan Erdoğan bugün Kırklareli'nin ardından Edirne'de vatandaşlara hitap ediyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"EDİRNE'NİN DESTEĞİ OLDUKTAN SONRA BİZ YEDİ DÜVELE MEYDAN OKURUZ"
Bugün karşımda bambaşka bir ihtişam var. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Serhat şehrimiz Edirne'yi hasretle selamlıyorum. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne.
Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkartan Edirne'nin desteği olduktan sonra biz yedi düvele meydan okuruz. Medeniyetimizin eserlerinin yeşerdiği Edirne'de şairleriyle, alimleriyle dünyaya medeniyet dersi veren Edirne'yle ruhumuzu destekledik.
"YURT DIŞINA KAÇAN FETÖ'CÜLER CHP'NIN REKLAM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYOR"
CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor: 'Dişe diş kana kan' diye slogan atıyor, destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan 51 vatandaşımızın kanı olan Selo Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağdırıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nın reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupasından Amerikasına her gün destek yağıyor. Bölcülere dönüp 'siz kim oluyorsunuz da oy istiyorsunuz' diyen oldu mu? Yabancı medyaya dönüp 'bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü?
"EKONOMİMİZİ TEFECİLERE TESLİM ETME SÖZÜ VERMİŞLER"
Kimine bakanlık sözünü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğasn Cumhhrbalşkanlığına devam ettiği sürece biz hukuku, adaleti size teslim etmeyiz. Ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Neymiş 300 milyar dolar getirecekmiş.
"BU KADAR İNSANI BAYRAK, EZAN VE VATAN SEVGİSİNDEN BAŞKA NE GETİREBİLİR?"
Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir?Az önce Kırklareli'ndeydik. Kırklareli'nde 20 bin kişi vardı.
'BİZDE AİLE KURUMU KUTSAL, LGBT LEKESİNİ SÜRDÜRMEYİZ'
AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz.
Onbinlerce İstanbullu Atatürk Havalimanı'nda beklerken, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine git. Kahveni içerek orada olanı biteni izle. Acaba ne zaman ölecek diye. Her hesabın, her tuzağın üzerinde Allah'ın hesabı vardır. Benim milletim bırakın ülkeyi bunlara günahını bile vermez.
Milleti tahrik ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Provokasyonlarıyla olay çıkarıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler.
Edirne'de şu an karşımda 25 bin kişi var. haftaya pazar günü sandıkları patlamaya hazır mıyız?