Başkan Erdoğan'dan Edirne Mitingi'nde önemli açıklamalar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine Kırklareli'nin ardından Edirne'de devam ediyor. Başkan Erdoğan Edirne'de vatandaşlara hitap etti. 7'li koalisyona yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızı istiyorum. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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