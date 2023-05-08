CHP’li Faik Öztrak’tan büyük provokasyon: 8 yıl önceki görüntüleri paylaşıp polisleri hedef gösterdi

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini bildiren Bozdağ, "Şu anda kasetlerin çözümü de yapılıyor. Süreç hem Cumhuriyet başsavcılığımız hem de adli kolluk tarafından takip ediliyor. Hukuk işleyecektir. Hukukun sonucunda da hukuk neyi emrediyorsa yargı elbette o çerçevede değerlendirip kararını verecektir. Şu anda gözaltında olanlar var." dedi.



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