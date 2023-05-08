CHP'li Faik Öztrak'tan büyük provokasyon! 8 yıl önceki görüntüleri paylaşıp 'polis müdahale etmedi' dedi | Video
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki Halk Buluşmasında yaşanan gerginlikle ilgili adli tahkikat başlatılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında büyük bir skandala imza attı. PKK/KCK'nın 4 Haziran 2015’teki illegal mitingi sırasında çekilmiş bir fotoğrafı 'Erzurum' diye paylaşan Öztrak, polisin provokasyona müdahale etmediğini söyledi.
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