"KHK'LILARA HEM GÜNEŞİ HEM BAHARI GETİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, mitingde KHK'lılarla ilgili bir pankartı görünce "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi, hem baharı hem çiçekleri olacak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı! | Video

ALPAY ÖZALAN: 7'Lİ KOALİSYON TÜRKİYE'Yİ MAHVETME PROJESİDİR

AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özalan sosyal medya üzerinden "Kandil'deki terörist elebaşlarının destek açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da selam çaktı. Terör nedeniyle kamudan atılan KHK'lılara baharı ve barışı getirecekmiş. Yeniden devlete sızdırmak için söz veriyor. 7'li koalisyon, Türkiye'yi mahvetme projesidir!" paylaşımında bulundu.