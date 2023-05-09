Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı! | Video
Tarihi seçimlere günler kala HDP destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye 'bahar' getireceğini tekrar dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki mitingde "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi, hem baharı hem çiçekleri olacak" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Kılıçdaroğlu'na "Kandil'deki terörist elebaşlarının destek açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da selam çaktı." sözleriyle tepki gösterdi.
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