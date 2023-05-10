14 Mayıs Genel Seçimleri için artık saatler sayılmaya başlandı. Pazar günü Türk halkı cumhurbaşkanı ve milletvekillerine oy vermek üzere sandık başına gidecek.
SEÇİMİN NABZI ATV-A HABER FARKIYLA EKRANLARDA
Sadece milli iradenin konuşulacağı ve tecelli edeceği 14 Mayıs'ta Türkiye A Haber - ATV ortak yayınında buluşacak. Türkiye'nin kararı önce A Haber ve ATV farkıyla milli irade öğrenecek.
YÜKSEK TEKNOLOJİ STÜDYOLAR, ANLAŞILIR GRAFİKLER
Turkuvaz Medya çatısı altında bulunan yüksek teknoloji donanımlı stüdyolardan, en detaylı ve anlaşılır grafikler eşliğinde 'seçim özel' yayını yapılacak.
14 Mayıs Genel Seçimleri'nin nabzı ATV ve A Haber ekranlarında atacak | Video
SAAT 16'DA SEÇİM ÖZEL BAŞLIYOR
Vatandaşlar, A Haber / ATV seçim özel yayınını pazar 16.00'da ekranları başından takip edebilecek.
İllere göre Cumhurbaşkanlığı oy oranları grafiği
İllere göre oy oranları grafiği
Türkiye geneli cumhurbaşkanlığı illere göre dağılımı grafiği