Haberler Gündem Haberleri 14 Mayıs Genel Seçimleri'nin nabzı ATV ve A Haber ekranlarında atacak
Giriş Tarihi: 10.5.2023 22:07 Son Güncelleme: 10.5.2023 22:19

14 Mayıs Genel Seçimleri'nin nabzı ATV ve A Haber ekranlarında atacak

Pazar günü 14 Mayıs Genel Seçimleri için Türkiye sandık başına gidiyor. Milli iradenin tecelli edeceği seçimler ATV- A Haber ortak yayınıyla ekranlara geliyor. Türkiye'nin vereceği karar son teknolojiyle donatılmış stüdyolar ve ayrıntılı grafikler ile ekranlara yansıyacak.

14 Mayıs Genel Seçimleri’nin nabzı ATV ve A Haber ekranlarında atacak

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık saatler sayılmaya başlandı. Pazar günü Türk halkı cumhurbaşkanı ve milletvekillerine oy vermek üzere sandık başına gidecek.

SEÇİMİN NABZI ATV-A HABER FARKIYLA EKRANLARDA

Sadece milli iradenin konuşulacağı ve tecelli edeceği 14 Mayıs'ta Türkiye A Haber - ATV ortak yayınında buluşacak. Türkiye'nin kararı önce A Haber ve ATV farkıyla milli irade öğrenecek.

YÜKSEK TEKNOLOJİ STÜDYOLAR, ANLAŞILIR GRAFİKLER
Turkuvaz Medya çatısı altında bulunan yüksek teknoloji donanımlı stüdyolardan, en detaylı ve anlaşılır grafikler eşliğinde 'seçim özel' yayını yapılacak.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nin nabzı ATV ve A Haber ekranlarında atacak | Video

SAAT 16'DA SEÇİM ÖZEL BAŞLIYOR

Vatandaşlar, A Haber / ATV seçim özel yayınını pazar 16.00'da ekranları başından takip edebilecek.

İllere göre Cumhurbaşkanlığı oy oranları grafiği

İllere göre oy oranları grafiği

Türkiye geneli cumhurbaşkanlığı illere göre dağılımı grafiği

"Sıcak Yarış" grafiği

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14 Mayıs Genel Seçimleri'nin nabzı ATV ve A Haber ekranlarında atacak
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