14 Mayıs Genel Seçimleri'nin nabzı ATV ve A Haber ekranlarında atacak | Video

Pazar günü 14 Mayıs Genel Seçimleri için Türkiye sandık başına gidiyor. Milli iradenin tecelli edeceği seçimler ATV- A Haber ortak yayınıyla ekranlara geliyor. Türkiye'nin vereceği karar son teknolojiyle donatılmış stüdyolar ve ayrıntılı grafikler ile ekranlara yansıyacak.