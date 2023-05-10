AK Parti’den yeni seçim reklam filmi: Şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise büyük beğeni toplayan seçim video kliplerine yenisini ekledi. AK Parti ve Erdoğan'la özdeşleşmiş parçaların harmanlandığı video klip AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

"BİZİM ŞARKILARIMIZ DA REİS GİBİ MİLLİ VE YERLİDİR"

"Haydi bir daha, bir daha bir daha, hem coşup hem söyleyelim. Aşkınan çalışan yorulmaz." denilerek yapılan paylaşımda "Bizim şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir" ifadeleri dikkat çekti.