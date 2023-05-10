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Giriş Tarihi: 10.5.2023 23:08

AK Parti'den yeni seçim reklam filmi: Şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir

AK Parti yeni seçim reklam filmini yayınladı. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşleşmiş parçaların harmanlandığı video klip sosyal medyadan paylaşıldı.

AK Parti’den yeni seçim reklam filmi: Şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise büyük beğeni toplayan seçim video kliplerine yenisini ekledi. AK Parti ve Erdoğan'la özdeşleşmiş parçaların harmanlandığı video klip AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

"BİZİM ŞARKILARIMIZ DA REİS GİBİ MİLLİ VE YERLİDİR"

"Haydi bir daha, bir daha bir daha, hem coşup hem söyleyelim. Aşkınan çalışan yorulmaz." denilerek yapılan paylaşımda "Bizim şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir" ifadeleri dikkat çekti.

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AK Parti'den yeni seçim reklam filmi: Şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir
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