Başkan Erdoğan’dan, saldırıya uğrayan AK Parti’li gençlere geçmiş olsun telefonu





CHP ŞEHİTKAMİL MECLİS ÜYESİ ERSİN ATAR SİLAHINA SARILDI

Kavga sırasında olay yerinde bulunan CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise tabancasını çıkararak havaya ateş etti. Büyük paniğin yaşandığı kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise tekme, yumruk ve taşlı kavgada hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırdı. Havaya ateş açan CHP meclis üyesi Ersin Atar ise gözaltına alındı. Atar'ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.