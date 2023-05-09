"DAĞDAKİ ORTAKLARI GİBİ DAVRANIYORLAR"

Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Gaziantep'te CHP'den AK Parti'ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı | Video

(Gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar'ın Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafı)

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te CHP'lilerin saldırısında yaralanan AK Partililere geçmiş olsun telefonu!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU!

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te CHP'lilerin saldırdığı ve yaralanıp hastaneye kaldırılan AK Parti gençlik kolları üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gül'ü arayıp yaralılar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaralı gençlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK PARTİLİ GÜL'DEN BÖLGEDE AÇIKLAMA

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, olayın yaşandığı bölgeye gelerek partilerle görüştü. Gül, gazetecilere, partililerinin bölgede 1 aya yakın süredir stant kurarak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Çalışmaların demokrasi şöleni içerisinde yapıldığını ifade eden Gül, "Bugün yapılan bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır, şiddetle kınıyorum. Yaralı arkadaşlarımız var." dedi.

Taşlı, sopalı saldırıda kentin merkezi bölgesinde silahın çekildiğini vurgulayan Gül, hukuk mercilerinin tarafsız ve bağımsız şekilde gereğini yapacağını dile getirdi.

Gül, şunları kaydetti: Demokrasimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize yapılan bu saldırının hesabını Gaziantep soracaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıkta bu anlamda, demokrasiye, gençlere yapılan saldırının en güçlü bir şekilde cevabını Gaziantepli hemşerilerimiz verecektir. Gaziantep bir huzur şehridir, birliğin beraberliğin şehridir, Biz bu seçimin birlik, beraberlik, huzur içerisinde geçmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyeti sunacağız.