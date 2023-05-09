Son dakika haberleri... Gaziantep'te şoke eden olay! CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, AK Parti gençlik kollarına silahlı saldırı düzenledi.
CHP'lilerin, Gaziantep'te AK Partililere silahlı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı | Video
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ SİLAHA SARILDI!
Şehitkamil ilçesinin Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan Sanko AVM yanında bulunan ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda AK Parti ve CHP stantlarında bulunan partili şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı.
Son dakika: Gaziantep'te CHP'den AK Parti'ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı | Video
Taşlı sopalı kavgaya dönüşen olay sırasında CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile havaya ateş açtığının görülmesi üzerine Atar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
AK PARTİLİLERİ HEDEF ALDILAR!
Olay yerinde İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın da yer aldığı öğrenildi. Her iki parti mensuplarının birlikte AK Parti standına ve AK Partililere saldırdığı öğrenildi.
Son dakika: Gaziantep'te CHP'den AK Parti'ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı | Video
"DAĞDAKİ ORTAKLARI GİBİ DAVRANIYORLAR"
Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika: Gaziantep'te CHP'den AK Parti'ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı | Video
(Gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar'ın Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafı)
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te CHP'lilerin saldırısında yaralanan AK Partililere geçmiş olsun telefonu!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU!
Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te CHP'lilerin saldırdığı ve yaralanıp hastaneye kaldırılan AK Parti gençlik kolları üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gül'ü arayıp yaralılar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaralı gençlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
AK PARTİLİ GÜL'DEN BÖLGEDE AÇIKLAMA
Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, olayın yaşandığı bölgeye gelerek partilerle görüştü. Gül, gazetecilere, partililerinin bölgede 1 aya yakın süredir stant kurarak çalışma yürüttüğünü söyledi.
Çalışmaların demokrasi şöleni içerisinde yapıldığını ifade eden Gül, "Bugün yapılan bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır, şiddetle kınıyorum. Yaralı arkadaşlarımız var." dedi.
Taşlı, sopalı saldırıda kentin merkezi bölgesinde silahın çekildiğini vurgulayan Gül, hukuk mercilerinin tarafsız ve bağımsız şekilde gereğini yapacağını dile getirdi.
Gül, şunları kaydetti: Demokrasimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize yapılan bu saldırının hesabını Gaziantep soracaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıkta bu anlamda, demokrasiye, gençlere yapılan saldırının en güçlü bir şekilde cevabını Gaziantepli hemşerilerimiz verecektir. Gaziantep bir huzur şehridir, birliğin beraberliğin şehridir, Biz bu seçimin birlik, beraberlik, huzur içerisinde geçmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyeti sunacağız.