Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te CHP'lilerin saldırısında yaralanan AK Partililere geçmiş olsun telefonu!
Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’te CHP’lilerin saldırdığı ve yaralanıp hastaneye kaldırılan AK Parti gençlik kolları üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gül’ü arayıp yaralılar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaralı gençlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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