Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı | Video
Son dakika... Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri AK Partililere saldırdı. 4 kişinin yaralandığı saldırı sırasında silahla havaya ateş açan CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar gözaltına alındı. Olay yerinden şoke eden görüntüler geldi.
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