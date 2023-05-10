Haliç’te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor

NELER YAPILMALIDIR;

1-Haliç, Kağıthane ve Alibeyköy derelerinin denize serbest bir bağlantısı olan kısmen kapalı bir acı su alanıdır ve çok hassas bir yapıya sahiptir. Haliç'in korunmasında bu özelliğin göz ardı edilmemesi gerekir.

2- Haliç'te biyoçeşitlilik (canlılık) artırılmalıdır. Yaklaşık olarak son 30 yıldır temizlenmeye çalışılan Haliç'te su kirliliği sorunu tam anlamıyla çözülmüş değil. Haliç'in bu hale gelmesinin en büyük nedenlerinden birisi çevre mahallelerdeki lağım sularının buraya akıtılmasıydı. Lağım zamanla birikerek çok hassas olan iç deniz özelliğindeki 3.5 km'lik alanda denizi bir bataklık haline getirmiştir. Kirliliğin bölgedeki biyolojik yaşamı-canlılığı yok denecek kadar azaltması kirliliğin daha da çok artmasına neden olunmuştur.