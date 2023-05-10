Haliç'te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor | Video
İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda da kirliliği ile sık sık gündeme gelen Haliç'te durum vahimleşiyor. Kıyılar çöple doldu. Denizde fareler kol geziyor. SABAH'a konuşan tekne sahibi Uğur Özdilek (32), "Sahil ile deniz direkt birleşiyor. Sahil kısmına 20 santim bile olsa duvar ile set çekilse deniz bu kadar kirlenmeyecek" dedi. SDÜ Öğretim Üyesi Hidrobiyolog ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim danışmanı Dr. Erol Kesici de, kirliliğe dikkat çekerek, "Haliç'te kirlilik denetimleri artırılmalı" uyarısında bulundu.
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