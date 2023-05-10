SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona tepki: Terörle bağı olanın milletle bağı olmaz

"TÜRKİYE YÜZYILI BAYRAĞINI EN TEPEYE DİKECEĞİZ"

Terör örgütlerinden tefecisine hepsi ellerini avuştururak bekliyor. Allah göstermesin bu ülke bir tökezlerse topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. Ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'yi yeniden karanlık günlere götürmeye bunların gücü yetmez. Eğer bunu yapmazsak nasıl Mardinlinin karşısına başı dik çıkabiliriz. Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız hem de milletimizin değerlerine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz.