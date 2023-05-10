Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin mitinginde meydanı hınca hınç dolduran coşkulu kalabalığa hitap etti. 7'li koalisyondaki HDP-PKK ile yapılan işbirliğine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Terörle bağı olanın insanımızla bağı olmaz. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. Bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz" dedi.
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