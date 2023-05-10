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Giriş Tarihi: 10.5.2023

Üniversiteyi propagandasına alet etti

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Üniversiteyi propagandasına alet etti
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, eski öğrencilerinden kendisine ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen bir video hazırladı. İlk olarak Hukuk Fakültesi'ndeki öğrencilerin Whatsapp gruplarında yayılmaya başlayan video, sonrasında diğer bölümlerdeki öğrencilerin gruplarına da sıçradı. Gençlerden oy isteyen Bahadır Erdem'in seçim propagandası için bu yolu tercih etmesi büyük tepki topladı. Hazırladığı videoda öğrencilere seslenen Erdem, "Hocalığım boyunca benden not istediniz. Şimdi de ben hocanız olarak sizden oylarınızı istiyorum. İyi Parti'nin İstanbul 2. bölge adayıyım. Beni vekil yaparken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı yapmayı sakın unutmayın" şeklinde konuştu.
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Üniversiteyi propagandasına alet etti
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