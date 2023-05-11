100 yılın işi 20 yılda bitti sırada 2053 var

Türkiye seçime giderken 'eser ve hizmet yarışı' öne çıktı. AK Parti, 20 yıla 100 yılın işini sığdırdı. Eğitimden sağlığa, savunmadan teknolojiye, tarımdan ekonomiye, dış politikadan ulaştırmaya kadar pek çok proje hayata geçti. Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Türkiye, "Oyunu değiştiren ülke" olarak tanımlandı. Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için de yoğun çaba gösterildi. Duble yollar, devasa köprü ve tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, adliye sarayları, havalimanları, sosyal konutlar ve modern üniversite yurtları inşa edildi. Milli otomobil Togg üretim bandından indi. Savunma sanayisinde dev projelere imza atıldı. Yerli ve milli imkânlarla üretilen İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı."Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek için TUSAŞ, TAİ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, Baykar, BMC gibi şirketlerin öncülüğünde savunma sanayisi adeta şaha kalktı. Milli Muharip Uçak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, muharip insansız savaş uçağı 'Bayraktar KIZILELMA', Akıncı TİHA, 'İmece' yer gözlem uydusu, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak olan 'ANADOLU' gibi birçok proje devreye alındı.Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığa ulaşması için yenilenebilir kaynaklardan madenciliğe, doğalgazdan elektrik altyapısına kadar birçok alanda adım atıldı. Türk Akım, Mavi Akım, TANAP, Bakü- Tiflis- Ceyhan boru hattı projelerinden sonra milli gemilerle gaz ve petrol arama faaliyetlerine hız verildi. Karadeniz'de büyük doğalgaz keşfi evlere geliyor. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp gaz çıkarılacak. Açılacak yeni kuyularla birlikte bu miktar günde 40 milyon metreküpe çıkacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde nükleer yakıtlar geldi. 4 reaktör de devreye girdiğinde Türkiye'deki elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış olacak. Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başladı. Yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin yapıldığı Gabar'da petrol rezerv miktarı yaklaşık 1 milyar varil, piyasa değeri ise 75-80 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.20 yılda 2.5 milyon konutun dönüşümü, en büyük sosyal konut hamlesi, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5.5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen fabrikası, ilk milli botanik bahçesi, Yusufeli barajı, geri dönüşüm tesisleri, tershaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya tüneli, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Niğde otoyolu, dev şehir hastaneleri hayata Türkiye'nin yerli otomobili Togg yola çıktı.SavunmaSanayi Başkanı İsmail Demir, "Bazı kesimler son zamanlarda hızlanan ürünlerimizi seçimlere bağlasalar da biz onlara 'Bizi izlemeye devam edin.' diyoruz. Yıl içinde, daha sonraki yıllarda da ürünlerimizi göreceksiniz" diye konuştu. SETA'da düzenlenen "Türk Savunma Sanayisinin Yüzyılı" sempozyumunda konuşan Demir, savunma sanayisinde Türkiye'nin ilk 10 ülke arasına girme idealinde olduklarını söyledi./ ANKARABatı Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından milli gemiler Doğu Karadeniz'e çıktı. Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi, Doğu Karadeniz'de, Ordu- Samsun açıklarında faaliyet gösteriyor. 31 Aralık 2012'de 130 milyon dolara satın alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21.6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor. Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor.