Başkan Erdoğan’a desteğini açıklayan sanatçı Özer Özel sosyal medyada linç edildi

'Kurtlar Vadisi' dizisi için yaptığı müziklerle ile de bilinen sanatçı Özer Özel, CHP zihniyetinin faşizan baskılarının son kurbanı oldu. 14 Mayıs seçimleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları paylaşarak, "Pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz" diyen Özel adeta linç edildi.

"SANATÇIYA BU KADAR İMKAN SAĞLAMIŞ..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile, bir fotoğrafını da paylaşan Özer Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesine vurgu yaparak, "San'atçıya san'atın her türüne bukadar imkan sağlamış, birçok sanatçımızı onore etmiş Başkanımız Receb Tayyib Erdoğan'a destek vermeyen muhalefetten korkan servetine servet katmış sanatçılarımızı kınıyorum" sözlerini kullandı.

'KONUŞMAYAN ÜNLÜLERDEN HESAP SORACAĞIZ' TEHDİDİ!

CHP'li Feyza Altun', "Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip "o gün neredeydiniz" diye hesap soracağız!" diyerek tehditler savurmuştu.