Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'a desteğini açıklayan sanatçı Özer Özel sosyal medyada linç edildi
Giriş Tarihi: 11.5.2023 23:28 Son Güncelleme: 12.5.2023 00:00

Başkan Erdoğan'a desteğini açıklayan sanatçı Özer Özel sosyal medyada linç edildi

14 Mayıs seçimleri öncesi tehdit ve şantaj siyasetini başka bir boyuta taşıyan CHP zihniyeti, hem sosyal medyadaki operasyonel hesapları üzerinden hem de direkt açıklamalarla ile sanatçıların 'özgür' iradelerini hedef alıyor. CHP'li Feyza Altun'un 'Konuşmayan ünlülerden hesap soracağız' şeklindeki paylaşımının yankıları sürerken, aynı faşizan ekip bu kez de sanatçı Özer Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesi nedeni ile linç etti.

Başkan Erdoğan’a desteğini açıklayan sanatçı Özer Özel sosyal medyada linç edildi

'Kurtlar Vadisi' dizisi için yaptığı müziklerle ile de bilinen sanatçı Özer Özel, CHP zihniyetinin faşizan baskılarının son kurbanı oldu. 14 Mayıs seçimleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları paylaşarak, "Pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz" diyen Özel adeta linç edildi.

"SANATÇIYA BU KADAR İMKAN SAĞLAMIŞ..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile, bir fotoğrafını da paylaşan Özer Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesine vurgu yaparak, "San'atçıya san'atın her türüne bukadar imkan sağlamış, birçok sanatçımızı onore etmiş Başkanımız Receb Tayyib Erdoğan'a destek vermeyen muhalefetten korkan servetine servet katmış sanatçılarımızı kınıyorum" sözlerini kullandı.

'KONUŞMAYAN ÜNLÜLERDEN HESAP SORACAĞIZ' TEHDİDİ!

CHP'li Feyza Altun', "Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip "o gün neredeydiniz" diye hesap soracağız!" diyerek tehditler savurmuştu.

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Başkan Erdoğan'a desteğini açıklayan sanatçı Özer Özel sosyal medyada linç edildi
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