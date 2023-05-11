Şehit oğlundan 14 Mayıs mesajı: Teröristleri sevindirmeyin

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Mustafa Solak'ın oğlu Emre Solak, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili SABAH'a konuştu. Solak, terör örgütlerine karşı mücadelenin akamete uğramaması için bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi. Terörle arasına mesafe koymayan Millet İttifakı'nı eleştiren Solak, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik vaatlerine tepki göstererek, "Babam ve 251 şehidin hesabını nasıl vereceksiniz?" dedi.Solak, şunları söyledi:15 Temmuz sonrası yurtdışına kaçan FETÖ'cü hainler başta olmak üzere tüm teröristlerin gözü kulağı bu seçimlerde. FETÖ'cüler dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini bekliyor.Bu seçim gerçekten yüzyılın seçimi ve partiler üstü bir seçim olacak. Yerli ve milli duruşuyla, şehit ailelerini kardeşi olarak nitelendiren, her daim bizlerin yanında duran, başta PKK ve FETÖ ile mücadele eden Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini istiyorum. Bir şehit çocuğu olarak Cumhurbaşkanımızı destekliyorum. FETÖ'cü kaçakların özgürlük hayali kurmaları dahi beni rahatsız ediyor. Babam ve diğer vatan evlatlarını şehit edenlerin 15 Mayıs'ta ellerini kollarını sallayarak ülkemize gelmesini istemiyorsak doğru bir tercih yapmamız gerekiyor.Millet İttifakı, PKK ve FETÖ ile kol kola girdi. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin katillerini dışarı çıkarmayı nasıl vaat edebiliyorlar. Terörle arasına mesafe koymuyorlar. HDP'liler, Selahattin Demirtaş ve bebek katili Apo'ya özgürlük sloganları atıyor. Bunlara oy vermeyi düşünenler bu söylemleri göz önünde bulundursunlar. Patates, soğanı bahane ediyorlar ama bu seçim patates, soğan değil, vatan ve beka seçimi. Vatanımız olmazsa yaşayamayız. Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünen vatandaşlara da bir şehit evladı olarak sesleniyorum: Oy kullanırken aklınızın bir köşesinde şehit ve gazilerimiz olsun. Vatanı uğruna bedel ödeyen kahramanlar ve onları şehit edenleri aklınızdan çıkarmayın.