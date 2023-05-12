Başkan Erdoğan, Temmuz ayı için büyük müjdeyi verdi: En düşük memur maaşı 22 bin lira

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAKİŞ Genel Kurulu'nda memurlara müjdeyi verdi'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' demiştik. 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenilmesine de izin vermeyiz. Kamu görevlilerinin maaşlarına refah payı ilave ederek zam yapıldı. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışta yaklaşık 12 bin liraya çıkardık.Memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını getirdik. Temmuzda bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı 15 bin liraya çıkarıp üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklilerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim. Dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, müsterih olsunlar. Bize güvenmeye, hükümetlerine inanmaya devam etsinler.Aılesinin rızkını kaptanlık yaparak temin etmiş bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Daha sonra ticarete atılmış, esnaflık yapmış, rızkını ticarette aramış biriyim. Şafakla beraber uyanmanın, kışın soğuğunda otobüs beklemenin, kalabalıklar arasında işe gitmenin, gazete kâğıtları üzerine serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Alın teriyle kazanılan paranın ne kadar kıymetli, ne kadar bereketli olduğunu hamdolsun çok iyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık. Mazisini inkâr edenlerden, köklerine sırtını dönenlerden olmadık.