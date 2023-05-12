Son dakika | Başkan Erdoğan’dan 3. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Buradan sizlerina aracılığıyla bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Türkiye aşığı tüm gençlerimize buradan muhabbetlerimi gönderiyorum.

Karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz.

Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk işte budur. Sizler bizim yanımızda sağlam durdukça kimse bileğimizi bükemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlere gerek desteği vereceğiz. Ödüle layık görülen kardeşlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Gümbür gümbür gelen bu gençliği TEKNOFEST'te gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşgın genç TEKNOFEST'e akın etti.

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