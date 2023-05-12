Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına sert tepki | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da "Güçlü Yanım Türkiye" temalı "3. Türkiye Gençlik Zirvesi" programında önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyon'un Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddialarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sen, Putin'e Rusya'ya saldırınca ben buna eyvallah etmem. Rusya'yla olan münasebetlerimiz Amerika'yla olandan geri değil. Dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla. Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın" dedi.