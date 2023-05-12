Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Seçim Özel ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Başkan Erdoğan 14 Mayıs seçimleri ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nın resmen başlayacağını söyledi.
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Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Seçim Özel ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Başkan Erdoğan "14 Mayıs'la birlikte Türkiye yüzyılı resmen başlayacak" dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ATV-A Haber ortak yayınında açıklamalar