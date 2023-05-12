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Giriş Tarihi: 12.5.2023 22:54 Son Güncelleme: 12.5.2023 23:00

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ATV-A Haber ortak yayınında açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Seçim Özel ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Başkan Erdoğan 14 Mayıs seçimleri ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nın resmen başlayacağını söyledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ATV-A Haber ortak yayınında açıklamalar

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Seçim Özel ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Başkan Erdoğan "14 Mayıs'la birlikte Türkiye yüzyılı resmen başlayacak" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ATV-A Haber ortak yayınında açıklamalar
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