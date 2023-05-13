Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! "Cumhurbaşkanımız ile hep birlikte kılıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programlarını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda edeceği akşam namazıyla sonlandıracak.

Başkan Erdoğan bugün, "İstanbul'un ruhuna, bu şehri bize emanet eden Fatih'in mirasına uygun bir şekilde kampanyamızı sona erdireceğiz." açıklamasını yapmıştı.

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