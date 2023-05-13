Haberler Gündem Haberleri Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! "Cumhurbaşkanımız ile hep birlikte kılıyoruz"
Giriş Tarihi: 13.5.2023 20:05 Son Güncelleme: 13.5.2023 20:05

Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! "Cumhurbaşkanımız ile hep birlikte kılıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs için seçim çalışmalarını tamamladı. Başkan Erdoğan bugünkü programlarını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda edeceği akşam namazıyla bitirecek.

Ayasofya Camii’nde Akşam Namazı! Cumhurbaşkanımız ile hep birlikte kılıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programlarını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda edeceği akşam namazıyla sonlandıracak.

Başkan Erdoğan bugün, "İstanbul'un ruhuna, bu şehri bize emanet eden Fatih'in mirasına uygun bir şekilde kampanyamızı sona erdireceğiz." açıklamasını yapmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLE HEP BİRLİKTE KILIYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ayasofya Camii'nde akşam namazını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile hep birlikte kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! "Cumhurbaşkanımız ile hep birlikte kılıyoruz"
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